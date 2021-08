Afeganistão. Alerta para a possibilidade de novos atentados

Até ao momento, morreram 95 pessoas, na maioria civis afegãos, e 13 soldados norte-americanos na sequência de duas explosões e uma troca de tiros na área exterior do aeroporto na noite de quinta-feira, de acordo com a agência EFE. Foram feridas pelo menos 150 pessoas. A agência Reuters citou um membro dos serviços afegãos de saúde para avançar que o número de vítimas mortais incluía 28 talibãs mas, mais tarde, um porta-voz do movimento islamita desmentiu que tivessem morrido combatentes seus.





O Estado Islâmico reivindicou o atentado, dizendo que um dos seus bombistas suicidas visava os “tradutores e colaboradores do exército americano”. Contudo, está por confirmar se as duas explosões foram perpetradas por bombistas ou se havia explosivos já colocados na área. De igual modo, continua por esclarecer que fações estavam envolvidas no tiroteio.





No entanto, nesta sexta-feira, estão novamente milhares de pessoas concentradas junto à cerca do aeroporto apesar de o chefe de comando central norte-americano ter confirmado que os Estados Unidos esperam mais ataques do Estado Islâmico, possivelmente com foguetes ou carros-bomba.





"Estamos a fazer tudo o que podemos para estar preparados", disse Frank McKenzie, acrescentando que parte das informações são partilhadas com os talibãs. McKenzie acredita mesmo que "alguns ataques foram frustrados" pelo movimento no poder no Afeganistão.

O presidente dos Estados Unidos já afirmou ter dado ordem ao Pentágono para planear uma retaliação contra o Estado Islâmico da Província de Khorasan (ISKP, na sigla em inglês). “Não vamos perdoar. Não vamos esquecer. Vamos caçar-vos e fazer-vos pagar”, declarou Joe Biden, num discurso televisivo pouco tempo após o ataque.

Cem mil transportados

Os Estados Unidos e os parceiros de coligação já transportaram 105 mil pessoas desde 14 de agosto, nas vésperas da tomada de Cabul pelos, mas admitem que milhares de afegãos que colaboraram com as forças ocidentais vão ficar para no país. Só nesta quinta-feira, foram retiradas do país 12.500 pessoas, de acordo com a Casa Branca.Apesar dos ataques, os militares dos EUA estão a acelerar o processo de repatriamento dos seus cidadãos, para concluir a sua retirada do Afeganistão até 31 de agosto, o prazo acordado com os talibãs. Ainda estão no país cerca de mil cidadãos norte-americanos. Os portadores de passaporte dos Estados Unidos foram autorizados a entrar nas instalações do aeroporto.No entanto, países aliados como a Suécia anunciaram o término missão de evacuação a partir de Cabul. "Ao todo, cerca de 1.100 pessoas foram evacuadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Todos os funcionários da embaixada locais e suas famílias foram evacuados", declarou Ann Linde em conferência de imprensa.O presidente Joe Biden sustenta que os Estados Unidos alcançaram há muito tempo o seu motivo que levou à invasão do país em 2001: erradicar os militantes da Al Qaeda e evitar uma repetição dos ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos.

Medicamentos e material médico estão prestes a faltar A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que algum material médico está a chegar ao fim, esperando uma ponte aérea para a cidade de Mazar-i-Sharif, no Norte do Afeganistão, para a reposição de material.





Kits de emergência médica e medicamentos para os hospitais para tratar malnutrição crónica nas crianças estão entre a “enorme e crescente” necessidade de material, denunciada pela direção regional desta instituição.“De momento, por causa dos problemas de segurança e outras questões operacionais, o aeroporto de Cabul não poderá ser uma opção pelo menos durante a próxima semana”, declarou Rick Brennan.