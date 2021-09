Afeganistão. Até onde vão as divisões nos talibãs?

Dúvidas que se têm adensado desde o desaparecimento de Mullah Abdul Ghani Baradar, uma das figuras maiores do grupo: foram lançados rumores de que teria sido morto, mas Baradar voltou a reaparecer através de uma gravação em que declarou que os talibãs têm “compaixão entre si”.Para terminar com quaisquer questões, Baradar voltou a reaparecer para ser fotografado numa reunião com funcionários das Nações Unidas na última segunda-feira. No entanto, a Al Jazeera noticia que as divisões entre os talibãs são reais e que vão atingir, principalmente, o povo afegão.Apesar de as figuras maiores falarem em mudança no Afeganistão, os militantes que lutam nas ruas têm apenas o objetivo de pilhar casas e carros, de acordo com uma fonte política com ligação que perdura há muito com os talibãs.Isto apesar de o ministro da Informação e Cultura, Zabihullah Mujahid, ter dado instruções a quem estava na rua para não entrar em casa de ninguém, quer sejam civis ou militares. Mujahid garantiu, a 17 de agosto, que “há uma grande diferença entre nós e o governo anterior”.No entanto, os relatos indicam que os problemas que afetam os talibãs são similares aos que já afetavam o governo de Ashraf Ghani, que fugiu de Cabul, no dia em que os talibãs entraram na capital afegã.De acordo com a Al Jazeera as divisões dentro dos talibãs vão muito além de diferença de personalidades ou ambições desmesuradas, havendo divisões ainda mais profundas. De acordo com as fontes da Al Jazeera, os talibãs que combatem nas ruas ainda esperam por despojos de guerra, ao contrário dos políticos que querem amenizar tensões no povo afegão e serem aceites pela comunidade internacional.O problema é que muitos países não reconhecem o novo governo talibã, com os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU a pedirem um executivo mais inclusivo. O problema económico é também cada vez maior, com grandes organizações internacionais a não aceitarem dar dinheiro ao regime.Os talibãs têm divisões a nível político e militar. Um lado quer um governo inclusivo e diferente, o lado mais belicoso pretende um governo com foco militar. Um dos outros pontos divergentes dentro do grupo é o apoio dado tanto pelo Paquistão como pelo Irão.Apesar de todas as divergências, mais pessoas foram adicionadas ao novo governo com o intuito de o tornar ainda mais inclusivo. Por exemplo, foram chamadas figuras do Vale de Panjshir, um dos principais bastiões da resistência contra o grupo que agora dirige o Afeganistão.Foram também dadas posições governamentais a pessoas que fazem parte das regiões de Baghlan e Sar-e Pol, com população Tajik e Uzbeque. Apesar do esforço para incluir algumas minorias, existem muitas outras (Shias, Hazaras) que não fazem parte das contas.O núcleo do poder reside num corpo administrativo proveniente de Kandahar, onde os talibãs dizem estar o seu chefe supremo, Hibutallah Akhunzada. Este círculo é visto como o verdadeiro decisor de poder no Afeganistão. “Não é o Governo que detém verdadeiramente o poder”.Com muitos talibãs descontentes com as novas posições políticas, existem receios de que comecem guerrilhas nas ruas na luta por mais poder.