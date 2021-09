Afeganistão. Atentados contra forças talibãs em Jalalabad

Uma destas afirmou que se contaram talibãs entre as vitimas. A segunda referiu que as bombas visaram veiculos usados pelos novos senhores afegãos.Os talibãs não reagiram no imediato, nem a autoria das explosões foi reivindicada.Jalalabad é a capital da província afegã de Nangarhar, bastião de forças ligadas ao grupo Estado Islâmico, que tem estado ativo desde a queda de Cabul para os talibãs.

O grupo reivindicou a autoria de uma série de atentados à bomba junto ao aeroporto da capital afegã, dia 26 de agosto último, em plena retirada das forças ocidentais e de milhares de afegãos receosos de vinganças talibãs.







Estes foram os primeiros ataques mortais desde que o Governo Talibã foi instalado, em 7 de setembro deste ano.