Afeganistão. Biden desbaratou precioso capital de prestígio, dizem analistas

"Com esta retirada apressada e caótica de Cabul, Biden demonstrou que a América afinal não está de volta. Pelo contrário, continuou com o `América Primeiro` de Donald Trump e evidenciou que o retraimento estratégico dos Estados Unidos no mundo veio para ficar", disse à Lusa, Nuno Gouveia, especialista em política norte-americana.

De acordo com o portal da Internet FiveThrityEight`, que faz uma síntese das principais sondagens nos EUA, nas últimas semanas a popularidade de Joe Biden caiu de 52,7% para 47%, afetada particularmente pelo processo de retirada de tropas do Afeganistão.

Contudo, segundo esse portal, os danos na imagem do Presidente já vinham de trás, atribuídos à forma como o seu Governo está a lidar com a variante Delta da pandemia de covid-19 e pelos erros de comunicação sobre a recuperação económica do país.

"Foi um curto estado de graça -- sete meses -- e Biden vai ter muita dificuldade em recuperar dos danos provocados pela tragédia de Cabul", disse à Lusa Judith Craig, uma investigadora na Universidade de Sussex, que está a preparar uma tese de doutoramento sobre as sequelas do mandato do ex-Presidente Donald Trump.

Para Craig, contudo, a saída de tropas do Afeganistão, apesar de decidida pelo anterior Presidente republicano, é um problema que Biden vai ter de assumir por inteiro e cujos danos reputacionais vão permanecer até ao final do mandato.

"Por isso, também, a vice-Presidente Kamala Harris, que tem aspirações políticas a suceder a Biden, está tão preocupada, sem saber como se demarcar da estratégia que o país inteiro está a condenar", explicou a investigadora britânica.

Para agravar o problema para o Governo democrata, a oposição republicana está a ser particularmente hábil a explorar os erros de estratégia e de comunicação vindos de Cabul.

"O Partido Republicano está unido (algo que não acontecia há muito tempo) e focado nas críticas ao Presidente e à sua agenda. Por outro lado, vemos muitos moderados e até republicanos que (inicialmente) apoiaram Biden a atacar violentamente o Presidente", lembrou Nuno Gouveia.

Este especialista em política norte-americana nota ainda que "até os `media`, que sempre tinham protegido Joe Biden desde o período eleitoral estão agora com um tom muito crítico", referindo que o Presidente perdeu o seu capital de influência até junto dos opositores que o tinham ajudado a aprovar no Senado o pacote financeiro para as infraestruturas.

Também Judith Craig concorda que Biden e os seus assessores mais próximos já perceberam a dimensão do problema que o Afeganistão passará a constituir, o que explica que "um Presidente de quase 80 anos de idade fique acordado até às quatro da madrugada para passar informações aos jornalistas sobre um atentado que aconteceu a milhares de quilómetros da Casa Branca".

"Nas últimas horas falei com um desses assessores, que me dizia que o Presidente sempre desvalorizou a questão afegã e sempre mostrou muita resistência em alterar um plano de saída de Cabul que foi desenhado demasiado cedo e que já provou ser ineficaz", disse a investigadora.

Para Nuno Gouveia, "este desastre no Afeganistão mostra que a competência não está de volta ao Governo americano", apesar de Biden estar a cumprir uma promessa que refletia "um quase consenso na sociedade dos EUA", referindo-se à necessidade de uma saída das tropas daquele país.

"Mas esse consenso terminou no dia em que as imagens caóticas de Cabul irromperam pelas televisões dos americanos. Joe Biden tinha referido há apenas pouco mais de mês que não se voltariam a ver imagens como as de Saigão em 1975, quando os EUA retiraram do Vietname", explicou Gouveia.

"Mas a situação é hoje ainda pior do que em 1975. Com a agravante de agora terem morrido soldados americanos, coisa que não acontecia no Afeganistão desde fevereiro de 2020", acrescentou o especialista português, que se mostra em sintonia com Judith Craig quando esta refere que "Cabul ficará como uma mancha no prestígio de Biden e de Harris e não sairá com um qualquer sucesso económico".

"Mas ainda é cedo para determinar se este será um momento irrecuperável", conclui Gouveia.