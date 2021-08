Afeganistão. Biden mantém data de saída mas acena com plano de contingência

“Estamos no caminho para a retirada a 31 de agosto”, começou por anunciar Joe Biden numa conferência de imprensa. “Quanto mais cedo terminarmos, melhor”, acrescentou, justificando que cada dia que passa “é um risco acrescido” para as tropas norte-americanas.



No entanto, o Presidente norte-americano ressalvou que a saída a 31 de agosto “depende da vontade dos talibãs em continuarem a cooperar e a permitirem o acesso ao aeroporto e a não perturbarem as nossas operações”.





Desta forma, Biden pediu ao Pentágono para criar um plano de contingência para prorrogar o prazo caso seja necessário. “Estou determinado a garantir que cumprimos a nossa missão”, afirmou Biden. “Mas também estou ciente dos riscos crescentes sobre os quais fui informado. São desafios reais e significativos que também temos de levar em consideração”, acrescentou, referindo-se a um eventual ataque por militantes do Estado Islâmico.





Os talibãs têm reiterado que não permitirão a extensão do prazo estabelecido pela administração do Presidente norte-americano Joe Biden para a retirada das tropas, ameaçando retaliar. Esta terça-feira, o porta-voz do movimento extremista anunciou que os afegãos estavam impedidos de se dirigirem ao aeroporto de Cabul a fim de evitar a fuga de cidadãos para outros países.







O Presidente norte-americano disse, porém, que os talibãs têm cooperado com os EUA para ajudar na retirada de cidadãos norte-americanos do Afeganistão. “Mas é uma situação delicada”, ressalva Biden, afirmando que já houve trocas de tiros. “Corremos o risco sério de a situação se deteriorar à medida que o tempo passa”, afirmou.





Referindo-se à reunião de emergência do G7, que decorreu esta terça-feira, Biden anunciou que todos concordaram em permanecer “unidos” na resposta aos talibãs e alertou: "Nenhum de nós vai acreditar na palavra de honra dos talibãs". “Vamos julgá-los pelas suas ações e vamos continuar em estreita coordenação em quaisquer passos tomados daqui para a frente na resposta aos talibãs”, acrescentou o Presidente dos Estados Unidos.





Desde 14 de agosto, os EUA já retiraram do Afeganistão mais de 70.700 pessoas. Só nas últimas 12 horas foram retiradas 12 mil pessoas do país em aviões militares e civis, anunciou Biden.