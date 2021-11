Afeganistão. Dezenas de feridos após explosão em mesquita

, disse à AFP um médico do hospital local.A explosão ocorreu por voltas 13h30 (hora local) no distrito de Spin Ghar, perto da cidade de Jalalabad, um dos redutos do braço afegão da organização jihadista do Estado Islâmico IS-K. Qari Hanif, o porta-voz do governo da província de Nangarhar, disse à agência de notícias AP que parecia que tinha sido posta uma bomba na mesquita.Já Atal Shinwari, um habitante da cidade, disse à Reuters que parecia que os explosivos tinham sido instalados no interior da mesquita., disse fonte do regime talibã à AlJazeera, indicando que entre as vítimas se encontra o imã da mesquita.. Estado Islâmico na província de Khorasan, ISKP (ISIS-K) - uma afiliada do grupo armado ISIL (ISIS) - assumiu a responsabilidade dos vários ataques a espaços de culto que têm ocorrido no país desde o que os talibãs assumiram o executivo do Afeganistão. T

Um dos últimos ataques do ISIS, no início deste mês, no Hospital Militar Nacional de Cabul fez pelo menos 19 mortos e 50 feridos. Mais de 120 pessoas foram mortas em ataques do Estado Islâmico nas últimas semanas em duas mesquitas, frequentada principalmente pela comunidade Hazara, uma minoria xiita.





Criado em 2014, o ramo do EI no Afeganistão está presente principalmente no leste do país. O Estado Islâmico da Província de Khorosan (EI-K), como é conhecido, é de fação sunita, como os talibãs, mas é ainda mais rigoroso que estes e defende uma 'jihad' global.