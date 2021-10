Afeganistão e covid-19 na 67ª sessão Assembleia Parlamentar da NATO que arranca sexta-feira

A sessão anual, organizada este ano em Lisboa, vai contar com a participação de membros do Governo português, representantes oficiais da NATO, especialistas em assuntos de defesa, legisladores dos 30 estados-membros da NATO e representantes de países parceiros da Aliança e de órgãos parlamentares.

De acordo com o programa oficial, entre os temas em cima da mesa estarão a agenda NATO 2030 e a revisão do conceito estratégico, "as lições retiradas do envolvimento da NATO no Afeganistão", a Rússia e China, a evolução da situação no Médio Oriente e no Norte de África, alterações climáticas e até "a resiliência democrática e a desinformação" ou a pandemia da covid-19, entre outros.

Na sexta-feira, dia 08, realiza-se a conferência de imprensa que marca a abertura dos trabalhos com o presidente da Assembleia Parlamentar da NATO, o congressista norte-americano Gerald Connolly, com a secretária-geral desta Assembleia, Ruxandra Popa, e o deputado social-democrata Adão Silva, chefe da delegação portuguesa da Assembleia Parlamentar da NATO.

Entre os participantes nos debates de sábado e domingo, dias 09 e 10, estão o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que intervirá sobre a perspetiva portuguesa em desafios-chave políticos e de segurança que a Aliança atravessa.

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, falará sobre as relações União Europeia-NATO, e o vice-almirante Gouveia e Melo, líder da `task force` que coordenou o processo de vacinação, fará uma intervenção sobre o combate à pandemia da covid-19 em Portugal.

Também o ex-presidente da Comissão Europeia, ex-primeiro-ministro português e atual presidente da Aliança Global para as Vacinas (GAVI), Durão Barroso, sobre "A Pandemia: riscos e lições para o futuro".

Na reunião plenária, que se realiza na segunda-feira, dia 11, participam, para além do presidente da Assembleia Parlamentar da NATO, Gerald Connolly, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, o primeiro-ministro português, António Costa, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg e ainda o subsecretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) para as Operações de Paz, Jean-Pierre Lacroix.

A anterior sessão anual da Assembleia Parlamentar da NATO decorreu em novembro por videoconferência devido à pandemia da covid-19.

As sessões presenciais são agora retomadas, ainda que algumas pessoas continuem a participar remotamente em consequência da manutenção de algumas restrições ligadas à pandemia.