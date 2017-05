Afeganistão e Iraque na mira da NATO

Graça Andrade Ramos - RTP 17 Mai, 2017, 09:39 / atualizado em 17 Mai, 2017, 10:07 | Mundo

Antes da reunião desta quarta-feira, o general Petr Pavel, chefe do comité militar da Aliança Atlântica, revelou que o debate vai versar "as formas de acentuar o papel da NATO no combate ao terrorismo", um desejo norte-americano.A Casa Branca já deu a entender que o Presidente Trump iria decidir sobre um reforço do esforço americano no Afeganistão após as cimeiras da NATO e do G7 na próxima semana.





O reforço das tropas da NATO no Afeganistão estará em cima da mesa e, durante a reunião, o general americano Curtis Scaparrotti, chefe supremo das forças aliadas na Europa, e o general John Nicholson, líder das forças da NATO no Afeganistão, farão um ponto da situação militar naquele país.



Nicholson tem pedido nos últimos meses o reforço de "vários milhares" de soldados em relação aos 13.500 atualmente no terreno, para auxiliar o Governo de Cabul a enfrentar a ameaça taliban.



Os Estados Unidos querem ver a NATO diretamente envolvida no esforço de combate ao autoproclamado Estado Islâmico e no treino das forças iraquianas, ainda embrionárias, temas que vão ser abordados nesta reunião.



A NATO já treina parte das forças iraquianas, fornecendo nomeadamente kits de desminagem de engenhos explosivos improvisados, conhecidos como IED.



Já em finais de março o secretário geral da NATO, Jens Stoltenberg, revelou que a organização iria alargar a missão, com "cursos de medicina militar" e um apoio à "manutenção de blindados e de veículos armados".