Afeganistão elege novo Presidente em clima de insegurança

Os taliban já prometeram atacar as mesas de voto, depois de uma campanha violenta em que centenas de pessoas morreram.



As eleições são vigiadas por 72 mil membros das forças de segurança e 30 mil estão em alerta.



O candidato que vencer terá a difícil tarefa de negociar um cessar-fogo com os talibans.



O conflito militar arrasta-se há 18 anos.