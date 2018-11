Afeganistão: EUA admitem impossibilidade de derrotar os taliban

Paulo Alexandre Amaral - RTP02 Nov, 2018, 19:17 / atualizado em 02 Nov, 2018, 19:26 | Mundo

O impasse em que se encontra a situação no Afeganistão pode dever-se à soberba das forças americanas que em Outubro de 2001, na ressaca do ataque às Torres Gémeas, invadiram o país depois de o governo taliban ter recusado entregar Osama Bin Laden, principal suspeito do maior atentado perpetrado em solo americano. A aparente facilidade com que derrubou o poder taliban fez a Administração Bush virar a agulha para uma tomada do Iraque e das suas jazidas de petróleo.







O nó sobre as forças taliban foi aliviado e, desde 2004, pacientemente, os taliban reagruparam e recuperaram força, não sendo portanto totalmente inesperada a admissão de um total impasse do general Austin Scott Miller, que desde Setembro lidera as operações da NATO e dos Estados Unidos no Afeganistão e na região.









Não é uma situação nova naquelas latitudes. Já antes, a União Soviética se confrontara com a resistência dos mudjahidin, ajudados pelos serviços secretos norte-americanos e paquistaneses. São também conhecidas as dificuldades sentidas pelos ingleses que procuraram o controlo sobre os afegãos – num confronto com os russos pelo poder no tabuleiro asiático – ainda no século XIX.





No advento de uma mesma conclusão, da impossibilidade de submeter os rebeldes afegãos, o general Austin Scott Miller estima que o ânimo dos taliban, igualmente esgotados por 17 anos de confrontos, possa estar também virado para o início “do trabalho no campo político”.





É uma conclusão que ignora as declarações de um dos principais comandantes militares dos taliban, que, à Russia Today, negou que o líder do grupo esteja para já aberto a qualquer tipo de negociação com os americanos.





Trata-se eventualmente da tentativa de capitalizar uma momentânea posição de superioridade, já que os taliban têm desferido golpe atrás de golpe ao exército afegão – mais de mil baixas mortais só nos meses de Agosto e Setembro. O próprio general Austin Scott Miller escapou por pouco a um ataque taliban em Kandahar no mês passado.





Feitas as contas, o governo afegão controla apenas metade dos cerca de 400 distritos do país.

“Isto não vai ser ganho militarmente. Terá de se procurar uma solução política”, declarou o novo comandante da missão internacional no Afeganistão na sua primeira entrevista, concedida à NBC News.