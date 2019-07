Afeganistão. Explosão de mina faz 34 mortos

A explosão ocorreu por volta das seis da manhã, hora local, quando o autocarro, "cheio de passageiros", acionou a mina ao passar na estrada que liga as províncias de Herat e Kandahar.



O porta-voz da polícia de Farah diz que as vítimas mortais são, na maioria, crianças e mulheres.



O ataque ainda não foi reivindicado, mas as autoridades apontam o dedo aos talibans.