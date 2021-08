Afeganistão. Explosões junto a aeroporto de Cabul provocam vários mortos

"Podemos confirmar que a explosão no portão Abbey foi o resultado de um ataque complexo que resultou em várias vítimas norte-americanas e civis.", escreveu Kirby na rede social Twitter.



We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.