Afeganistão. Guerra, pobreza e pandemia ameaçam 9,7 milhões de crianças

Chris Nyamandi, diretor da organização humanitária para o Afeganistão, afirmou que os afegãos estão a sofrer o impacto da combinação do conflito armado, da pobreza e da pandemia.





Nyamandi, citado pela Aljazeera, sublinha que "é especialmente difícil para as crianças, muitas das quais não conheceram nada além da violência. É uma situação extremamente dura que requer atenção urgente da comunidade internacional".







Omar Sobhani- Reuters







A Save The Children pede três mil milhões de dólares para ajudar as crianças afegãs deslocadas no território. Vivem em abrigos nos arredores de Cabul.



As famílias perderam tudo e tem acesso limitado aos recursos, incluindo hospitais.





As tentativas de acordos de paz entre o Governo e a guerrilha taliban sucedem-se sem grandes resultados e a pandemia interrompeu a importação de bens vitais, fazendo disparar a inflação, segundo o Banco Mundial.







A crise sem fim à vista, aprofundada pela guerra civil, corrupção e saúde publica, faz parte da agenda das Nações Unidas.







O porta-voz do secretário-geral da ONU, Stephane Dujarric, disse que, com ajuda dos parceiros humanitários, vão recolher 1,3 mil milhões de dólares para ajudarem a população afegã. "Houve um grande aumento de pessoas que precisam de apoio" disse Dujarric.







Omar Sobhani - Reuters







Brishna, uma menina de dez anos, citada no comunicado da organização Save The Children, diz que ela e o irmão recolhem lixo para cozinhar nas fogueiras e já faz muito tempo que não têm comida ou roupas adequadas.





"Os meus irmãos e eu queremos sempre fazer três refeições por dia com algumas frutas e ter uma vida melhor. Mas às vezes dormimos com o estômago vazio. Durante o inverno não temos cobertores e aquecimento para aquecer o abrigo".