Afeganistão. Menina de nove anos morta pelo marido

RTP01 Ago, 2018, 10:23 | Mundo

A notícia do assassinato foi divulgada um dia depois de a UNICEF ter publicado um relatório sobre o casamento infantil no Afeganistão. O estudo foi feito com o Ministério do Trabalho, Assuntos Sociais, Mártires e Deficientes do Afeganistão.Uma em cada três crianças afegãs é casada antes de ter 18 anos.



O assassinato foi confirmado pelo governador Naqibullah Amini.



De acordo com o site e canal de televisão Tolo News, a menina chamava-se Samia e foi “casada” com Sharafuddin, o alegado assassino.





A menina foi oferecida quando tinha sete anos de idade para pagar uma dívida – conhecida como baad, a tradição de oferecer mulheres ou meninas como pagamento por crimes cometidos por membros da família.