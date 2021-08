Afeganistão. Militares portugueses chegam a Torrejon de Ardoz ao final da tarde

Aquando do atentado suicida no exterior do aeroporto de Cabul, os militares portugueses, bem como o embaixador de Espanha, outro pessoal diplomático e 81 espanhóis já se encontravam no interior do avião, conta a correspondente da RTP em Madrid, Daniela Santiago.