Afeganistão. Militares portugueses chegam esta tarde a Madrid

Os quatro militares portugueses que ainda estavam no Afeganistão chegaram esta manhã ao Dubai. Foram retirados de Cabul num dos dois últimos voos organizados por Espanha.

O governo espanhol anunciou esta sexta-feira o fim das operações de retirada de pessoas que estava a organizar essas operações. Terminaram precisamente com esses dois voos que retiraram 81 espanhóis, os quatro militares portugueses e ainda 83 colaboradores afegãos de Espanha, de Portugal e da NATO.



O ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, admite que muito mais afegãos podem vir para Portugal além dos 116 que já se sabe que o país vai receber.Também o Reino Unido anunciou que concluirá "dentro de algumas horas" a operação de retirada do Afeganistão.A Noruega finalizará também esta sexta-feira a missão de evacuação no país, onde os talibã tomaram o poder há cerca de duas semanas.Os voos para tirar pessoas do território afegão foram retomados na manhã desta sexta-feira com nova urgência, após os atentados de quinta-feira no aeroporto internacional de Cabul, atribuídos a radicais ligados ao grupo extremista Estado Islâmico.