Afeganistão. Pelo menos 12 pessoas morreram em quatro ataques bombistas do Estado Islâmico

Em Mazar-i-Sharif, no norte do país, "as bombas foram colocadas em três miniautocarros em diferentes zonas da cidade", disse à agência de notícias AFP o porta-voz da polícia da província de Balkh, Asif.

Pelo menos 10 pessoas morreram e cerca de 15 ficaram feridas, segundo a polícia e os serviços de saúde.

O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) reivindicou a autoria dos ataques na noite de hoje.

"Soldados do califado detonaram duas bombas colocadas em dois autocarros... e uma terceira bomba num terceiro autocarro", disse o EI através do Telegram.

Segundo o chefe do serviço de saúde de Balkh, Najibullah Tawana, três mulheres estão entre os 10 mortos nas explosões dos miniautocarros.

Em Cabul, outro ataque à bomba atingiu uma mesquita durante a noite, matando pelo menos duas pessoas e ferindo outras 10, disse o Ministério do Interior.

O Hospital de Emergência de Cabul escreveu no Twitter que a explosão na mesquita provocou cinco mortos e 22 feridos.

O número de ataques diminuiu no país desde que os talibãs assumiram o poder em agosto de 2021, mas uma vaga de investidas à bomba, nas quais morreram dezenas de pessoas, atingiu o Afeganistão no final de abril passado, durante o mês sagrado do Ramadão.