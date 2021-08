Afeganistão. Problema da evacuação é agora o acesso ao aeroporto de Cabul

A NATO pretende manter a operação no aeroporto de Cabul até que retirar do país todos os cidadãos dos países da Aliança e também os afegãos que trabalharam com os aliados. O secretário-geral da NATO revelou que o maior problema é fazer chegar ao aeroporto todos os que a NATO pretende retirar do Afeganistão.