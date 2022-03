Afeganistão. Taliban recuam na abertura de escolas secundárias para raparigas

No entanto, no próprio dia, o Governo anunciou que todos os estabelecimentos de ensino para as raparigas permaneceriam encerrados, o que causou gerou confusão.



As escolas deveriam abrir em todo o país após meses de restrições impostas pelos taliban, que retomaram o poder em agosto.

“Informamos que todas as escolas secundárias de raparigas e as que têm turmas com alunas a partir do 6.º ano permanecem fechadas até próxima ordem”, lê-se no aviso afixado às portas dos estabelecimentos de ensino.







O aviso acrescenta queSegundo a BBC , algumas raparigas receberam a notícia com lágrimas e os pais reagiram com raiva e desilusão a esta decisão de última hora.

Muitas das jovens já tinham revelado que estavam entusiasmadas por regressarem às salas de aulas.





Video: A schoolgirl says she is disappointed by being barred from school and never expected it to happen. All the students were crying, she said.#TOLOnews pic.twitter.com/4xq2vssfdR — TOLOnews (@TOLOnews) March 23, 2022





Em declarações à BBC, um pai que não quis ser identificado afirmou que a filha tinha ficado em choque e em lágrimas, depois de ter sido recusada a entrada na escola pelos funcionários taliban. “Se alguma coisa acontecer à minha filha, não perdoarei os taliban”, afirmou.

Reações contra a decisão

Abdullah Abdullah, antigo presidente do Conselho para a Reconciliação Nacional (HCNR), afirmou na rede social Twitter que”.





Abdullah Abdullah, former HCNR chairman, said on Twitter that access to education is a fundamental Islamic and civil right. He urged the Islamic Emirate to reopen all girls’ schools across the country.#TOLOnews pic.twitter.com/TCdyJvZA3D — TOLOnews (@TOLOnews) March 23, 2022

Former president Hamid Karzai said it is deplorable that girls' schools remain closed, and he called on the Islamic Emirate to not help the agenda of those who want a "needy" and "subordinate" Afghanistan. All girls' schools should be opened, he said.#TOLOnews pic.twitter.com/TMrHk3o9iL — TOLOnews (@TOLOnews) March 23, 2022



UNAMA: "The UN in Afghanistan deplores today’s reported announcement by the Taliban that they are further extending their indefinite ban on female students above the 6th grade being permitted to return school."#TOLOnews pic.twitter.com/cec5UFK73a — TOLOnews (@TOLOnews) March 23, 2022

Também o ex-presidente do país Hamid Karzai expressou um profundo pesar pela decisão e apela aos taliban para que reabram “imediatamente todas as escolas para as raparigas” e “permitam que os seus projetos sejam implementados”, porque não quer “um Afeganistão sem instrução, carente e desprivilegiado”.