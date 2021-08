Afeganistão. Talibãs chegam a Cabul

Combatentes talibãs começaram a entrar na capital do Afeganistão, a última grande cidade sob controlo do Governo do Presidente Ashraf Ghani. Acompanhamos aqui esta situação ao minuto.

10h27 - Cronologia de acontecimentos



14 de abril: o Presidente dos Estados Unidos anuncia a retirada de todas as tropas do Afeganistão a partir de 1 de maio e até 11 de setembro, declarando assim o fim do mais prolongado esforço de guerra do país.



4 de maio: combatentes talibãs desencadeiam uma grande ofensiva contra forças afegãs em Helmand, no sul do país. São ainda atacadas aoutra seis províncias.



7 de junho: membros do Governo afegão afirmam que foram abatidos mais de 150 soldados em 24 horas, à medida que os combates de acentuam em 26 das 34 províncias do país.



22 de junho: os talibãs lançam uma sequência de ofensivas no norte do Afeganistão, região distante da sua habitual área de operações, a sul. Por esta altura estão tomados mais de 50 de 370 distritos, segundo o enviado da ONU.



2 de julho: as topas norte-americanas abandonam discretamente a Base Aérea de Bagram, a uma hora de Cabul. Três dias depois, os talibãs dizem estar preparados para remeter uma proposta de paz ao Governo afegão no início de agosto.



21 de julho: os talibãs passam a controlar cerca de metade dos distritos afegãos.



25 de julho: a Administração norte-americana promete continuar a apoiar as forças regulares afegãs "nas semanas subsequentes".



26 de julho: a ONU estima em 2400 o número de civis mortos ou feridos entre maio e junho no Afeganistão.



6 de agosto: Zaranja, no sul, torna-se a primeira capital provincial a ser tomada pelos talivãs. Seguir-se-ão muitas mais.



13 de agosto: caem mais quatro capitais provinciais, entre as quais Kandahar, a segunda maior cidade do país. A oeste, cai Herat, com a captura do senhor da guerra Mohammad Ismail Khan.



14 de agosto: os talibãs ocupam a cidade setentrional de Mazar-i-Sharif, com escassa resistÊncia, assim como Pul-e-Alam, capital da província de Logar, a 70 quilómetros a sul de Cabul. Os Estados Unidos reforçam o contingente encarregue da retirada de pessoal diplomático.



15 de agosto: os talibãs capturam a cidade-chave de Jalalabad, a leste, completando-se assim o cerco em torno de Cabul. Poucas horas depois, fonte do Ministério afegão do Interior dá conta da entrada de combates talibãs na capital.



10h08 - Rússia não tenciona abandonar Cabul



O chefe do gabinete turco da Middle East Eye, Ragip Soylu, escreve no Twitter que a Rússia não pretende fazer sair de Cabul o seu pessoal diplomático.





BREAKING — Russia does not intend to evacuate its embassy staff in Kabul — Russian envoy to Afghanistan — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 15, 2021

O mesmo porta-voz apelou aos afegãos para que "permaneçam no seu país e não fujam por medo".





Recorde-se que o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, elevou para cinco mil operacionais o contingente militar destacado para a retirada de pessoal diplomático.



O aeroporto de Cabul continua a ser o único local de saída do país.

Um porta-voz dos talibãs, citado pela agência Reuters, garante que os combatentes não tencionam "vingar-se de ninguém", incluindo quem esteja ligado ao Governo de Ghani ou às tropas regulares do Afeganistão.Os talibãs estão nesta altura em vários pontos estratégicos à espera de ordem para avançar decisivamente sobre Cabul. Os radicais islâmicos dizem que não querem tomar a capital à força, mas não declararam qualquer cessar-fogo.Os líderes do movimento deram ordem aos combatentes para "refrearem" a violência Querem que decorra tudo como em Jalalabad - esta cidade foi controlada sem resistência ou recurso à força.Dizem que não querem que "nenhum afegão inocente seja ferido ou morto" durante a operação de tomada de Cabul. Ainda assim, aconselharam as mulheres a procurarem áreas seguras.Antes deste acontecimento, centenas de afegãos faziam filas à porta de bancos e em multibancos para retirarem dinheiro.Vários países tentam retirar o pessoal diplomático do Afeganistão, com os Estados Unidos à cabeça.Fonte das Nações Unidas indica que vários trabalhadores da União Europeia foram levados para local seguro.Os talibãs terão recebido ordens para permanecerem às portas de Cabul e não entrar na capital afegã, segundo um porta-voz citado pelas agências internacionais. Isto apesar de os islamitas terem sido já avistados por residentes em subúrbios."O Emirado Islâmico ordena a todas as suas forças que esperem às portas de Cabul, que não tentem entrar na cidade", disse no Twitter Zabihullah Mujahid, porta-voz dos talibãs."Há combatentes talibãs armados na nossa vizinhança, mas não há combates", adiantou, por sua vez, à AFP um residente de um subúrbio oriental da capital.O gabinete do Palácio Presidencial afegão confirmou, através do Twitter, que "em várias áreas remotas de Cabul foram ouvidos disparos"."As forças de segurança do país, em coordenação com os parceiros internacionais, controlam a situação de segurança em Cabul", referiu a Presidência afegã.A tomada completa de Cabul parece uma questão de horas. Depois de terem tomado, já esta manhã, Jalalabad, os talibãs começaram a entrar na capital.Em apenas dez dias, a guerrilha extremista tomou o controlo da maior parte do país e chegou às portas da capital, na esteira da retirada das tropas da coligação internacional encabeçada pelos Estados Unidos.Além de Cabul, só um punhado de cidades mais pequenas se mantinham, nas últimas horas, sob controlo governamental, mas são dispersas e já não possuem muito valor estratégico.