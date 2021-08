Afeganistão. Talibãs não aceitam adiamento da data de saída dos EUA para além de 31 de agosto

A agência France Press revela que a vítima mortal é um militar afegão, que foi apanhado nos tiros entre pessoas desconhecidas e militares alemães e norte-americanos.



Os talibãs anunciaram, entretanto, que não vão aceitar um adiamento do prazo para a retirada dos militares norte-americanos do país.



Consideram que os EUA estariam "a alargar a ocupação quando não existe necessidade."



Os talibãs admitem retaliar, se a data de saída se prolongar para além do dia 31 de agosto.