Afeganistão. Talibãs perseguem quem colaborou com forças estrangeiras

Um relatório confidencial das Nações Unidas, ao qual a agência de notícias France Press teve acesso, alerta que os talibãs têm uma lista de pessoas que colaboraram com os Estados Unidos e com as forças da NATO a perseguir e que para tal efeito estão a ser feitas buscas porta a porta, no Afeganistão. A ONU alerta para torturas e execuções, não só contra as pessoas que fazem parte da lista negra, mas também a familiares.