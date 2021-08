Afeganistão. Talibãs tomaram capitais das províncias de Kunduz e Sal-e-Pol

Os talibãs tomaram hoje as capitais provinciais de Kunduz e Sar-e-Pol, no norte do Afeganistão, acrescendo estas a mais duas capitais regionais conquistadas esta semana que foram as primeiras conquistas desde o início da retirada das tropas estrangeiras.