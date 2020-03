Afeganistão. Tribunal Penal Internacional autoriza investigação por crimes de guerra

“O Tribunal autorizou a investigação sobre supostos crimes de cometidos no território do Afeganistão desde maio de 2003”, afirmou o juiz do Tribunal Penal Internacional, Piotr Hofmanski, citado pela AFP.

A decisão, em sede de recurso, anula a deliberação do ano passado, em que o tribunal decidiu que a investigação não deveria prosseguir porque “não iria servir os interesses da justiça”.







Esta quinta-feira, o tribunal considerou que, na primeira instância, o decisor tinha “interpretado mal algumas regras do tribunal” e considerou que a investigação deveria prosseguir. Vão ser analisadas as ações dos taliban, do Governo afegão e das tropas norte-americanas.







Piotr Hofmanski, juiz responsável pelo recurso, considerou que os decisores anteriores tinham “excedido os seus poderes” e que o pedido da procuradora-chefe do Tribunal Penal Internacional Fatou Bensouda cumpria os critérios, tendo uma base razoável para se acreditar que os crimes possam ter sido cometidos, refere a BBC.

A procuradora-chefe do Tribunal Penal Internacional está a tentar abrir uma investigação formal desde 2017.

Bensouda alega que o Governo afegão torturou prisioneiros e que os taliban cometeram crimes de guerra, como o assassinato em massa de civis. A procuradora-chefe defende que as forças norte-americanas foram responsáveis pelo tratamento cruel, ofensas à dignidade pessoal, violência sexual e tortura durante os conflitos no Afeganistão, principalmente nos primeiros anos do conflito.





Fatou Bensouda afirma que foram mortos mais de 17 mil civis afegãos, desde 2009.





Em comunicado, o Tribunal Penal Internacional afirmou que a investigação vai estar relacionada com crimes de guerra, tratamento cruel, ataques internacionais contra civis, assassinatos ou privação grave da liberdade física.





No ano passado, a possibilidade de existir uma investigação não foi vista com bons olhos pelos Estados Unidos. O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, afirmou que Washington iria negar vistos aos funcionários do Tribunal Penal Internacional que pretendessem investigar supostos crimes de guerra. Na altura, Bensouda confirmou que o seu visto tinha sido revogado.





A interrupção da investigação em 2019 foi alvo de várias críticas por parte de várias organizações internacionais, que consideraram que alegaram que o tribunal tinha cedido “ao bullying do Governo de Trump”.