Afeganistão. Trump diz que atentados "nunca deveriam ter acontecido"

"Esta tragédia nunca deveria ter acontecido, o que torna o nosso luto ainda mais profundo, e mais difícil de compreender", disse o republicano, que já criticou por diversas vezes a forma como o seu sucessor, Joe Biden, preparou a retirada das forças norte-americanas. Na declaração, Trump vinca que o ataque "nunca deveria ter acontecido".

Na mensagem, citada pela AFP, o antigo Presidente e a sua esposa, Melanie Trump, enviaram também as condolências "às famílias dos civis inocentes que morreram hoje no ataque selvagem em Cabul".

A mensagem de Trump surge pouco antes de o presidente norte-americano Joe Biden fazer uma declaração (prevista para as 22:00 de Lisboa) sobre os ataques na capital do Afeganistão, que mataram pelo menos 12 soldados norte-americanos e feriram pelo menos 15.

O chefe do Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM), general Kenneth McKenzie, atribuiu ao grupo extremista Estado Islâmico (EI) a autoria do duplo atentado bombista e do ataque armado de hoje junto ao aeroporto de Cabul.

Numa conferência de imprensa no Pentágono na qual interveio por videoconferência, o general disse que suicidas do EI detonaram bombas fora do aeroporto da capital afegã, o que foi seguido de um ataque com armas de fogo.

Segundo o general, pelo menos 12 soldados norte-americanos morreram e 15 ficaram feridos no atentado que fez dezenas de vítimas, cujo total se desconhece ainda, variando o número de acordo com a fonte dos relatos.

McKenzie advertiu que há ainda "uma série de ameaças ativas" contra o aeroporto de Cabul, que vão de um possível ataque com foguetes a um atentado com um veículo armadilhado.

O Governo de Washington responsabiliza pelo ataque de hoje, em particular, o ramo afegão do EI, que se autodenomina Estado Islâmico da Província de Khorasan (ISKP, na sigla em inglês), que nos últimos anos perpetrou atentados principalmente contra a minoria xiita e também enfrentou os talibãs e as forças norte-americanas, contando com cerca de 2.000 membros nas suas fileiras.

Desde 2015, o ISKP reivindicou cerca de 100 ataques contra civis no Afeganistão e no Paquistão e protagonizou cerca de 250 confrontos com forças locais, com os talibãs e com tropas dos Estados Unidos.