Afegãos desesperados vendem os próprios rins para alimentar família

Na maioria dos países é proibido vender órgãos,

Nos arredores da cidade afegã Herat há uma pequena vila, cuja população é na sua maioria constituída por deslocados de guerra, e que é conhecida pela “aldeia de um rim”. Centenas de moradores de Sayshanba Bazaar já venderam pelo menos um órgão para pagar dívidas ou contas.





"Eu tive que fazer isso pelo bem dos meus filhos", disse Nooruddin à AFP, um habitante da vila, perto da fronteira com o Irão. "Eu não tinha outra opção".



A crise económica no Afeganistão agravou-se após a tomada dos Talibã no ano passado, agravando a situação humanitária que já era dramática após anos de guerra no país.



Aos 32 anos, Nooruddin deixou o emprego que tinha numa fábrica quando o grupo islâmico assumiu o Executivo afegão, mas com o desemprego a aumentar nunca mais conseguiu um trabalho. Em desespero vendeu um rim.



"Eu arrependo-me agora", disse aos jornalistas. "Não posso mais trabalhar. Tenho dores e não consigo levantar nada pesado”.



Neste momento, estando incapacitado e a mulher proibida de trabalhar, a família de Nooruddin depende exclusivamente do dinheiro que o filho de 12 anos ganha a engraxar sapatos.

Um rim por pouco mais de mil dólares





Noorudin vendeu um rim para alimentar a família, mas não é o único a vender órgãos para pagar dívidas, por cerca de 1.500 dólares.







Em entrevista à AFP, Aziza está admitiu estar à espera que surja a oportunidade de fazer o mesmo.



“Os meus filhos vagueiam pelas ruas a pedir. Se eu não vender o meu rim, serei obrigada a vender a minha filha de um ano”, lamentou.





Também a família de Azyta, que mal tinha comida para os três filhos, teve de recorrer a esta forma de ganhar dinheiro.



"Vendi o meu rim por 250.000 afegãos (cerca de 2.500 dólares americanos)", disse à AFP. "Tive que fazer isso. O meu marido não está a trabalhar, temos dívidas"..





"As pessoas ficaram mais pobres", disse ainda. "Muitas pessoas estão a vender os rins por desespero".







O problema é que não há qualquer regulamentação.





"Não há lei para controlar como os órgãos podem ser doados ou vendidos, mas o consentimento do doador é necessário", disse o professor Mohammad Wakil Matin, ex-cirurgião de um hospital na cidade de Mazar-i, no norte do país.





"Não há instalações de saúde pública para registar vendedores e doadores de rins para exames regulares para verificar as implicações para sua saúde", acrescentou.



Mohamad Bassir Osmani, cirurgião de um dos dois hospitais onde a maioria dos transplantes de Herat é realizada, confirmou que o “consentimento” é prioridade.



"Recebemos o consentimento por escrito e uma gravação de vídeo deles - especialmente do doador", explicou, acrescentando que centenas de cirurgias foram realizadas em Herat nos últimos cinco anos.



"Nós nunca investigamos de onde vem o paciente ou doador. Não é o nosso trabalho".







Segundo o Programa Alimentar da UNICEF, atualmente mais de 23 milhões de afegãos enfrentam fome severa, incluindo nove milhões que estão praticamente "famintos". O Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas estima que, em meados de 2022, 97 por cento da população afegã viverá na pobreza e que pelo menos um milhão de crianças com menos cinco anos morrerá até ao final do ano devido à crise alimentar no país, à falta de água e de saneamento.