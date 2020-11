Afreximbank e bancos árabes dão 1,5 mil milhões a África

O Instrumento Colaborativo de Resposta à Pandemia, criado pelo Afreximbank, Corporação Islâmica Internacional de Comércio e Negócios e pelo Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico em África, terá um montante de 1,5 mil milhões de dólares, quase 1,3 mil milhões de euros, será anunciado oficialmente na quarta-feira.

"Este instrumento visa fornecer uma assistência financeira rápida e flexível aos países africanos para acomodar o impacto económico da pandemia de covid-19", lê-se numa nota de imprensa enviada à Lusa.

A criação deste instrumento junta-se a outros que o Afreximbank tem vindo a anunciar nos últimos meses para garantir aos países africanos a liquidez necessária para recuperar as economias e combater a pandemia de covid-19.

O Afreximbank já desembolsou 3,5 mil milhões de dólares em apoio aos países africanos no combate à pandemia da covid-19, superando os 3 mil milhões inicialmente previstos.

Em 30 de junho, o banco já tinha desembolsado mais de 3,5 mil milhões de dólares (2,9 mil milhões de euros) ao abrigo do Instrumento de Mitigação do Impacto no Comércio da Pandemia (PATIMFA, na sigla em inglês), depois de garantir, no final de março, um novo financiamento de 830 milhões de euros para canalizar a ajuda aos países mais vulneráveis aos efeitos da covid-19, lê-se numa nota enviada à Lusa no final de agosto.

No princípio de março, o Afreximbank aprovou o PATIMFA, no valor de 3 mil milhões de dólares, cerca de 2,5 mil milhões de euros, para "apoiar os bancos centrais dos países-membros, e outras instituições financeiras, a cumprir pagamentos de dívida e para evitar incumprimentos financeiros, estando também disponível para apoiar e estabilizar os recursos cambiais dos bancos centrais, financiando as importações fundamentais em condições de emergência".

A divulgação do valor da ajuda consta do relatório sobre as contas do primeiro semestre do banco, divulgado em setembro pela instituição financeira com sede no Cairo, capital do Egito, no qual se anuncia um aumento de 10% nas receitas durante os primeiros seis meses do ano, apesar das limitações impostas pela propagação da pandemia da covid-19.

"Apesar do impacto da pandemia da covid-19 nas condições globais sociais e económicas, o Afreximbank viu o seu Rendimento Líquido aumentar 10%, para 150,7 milhões de dólares (127 milhões de euros) em junho deste ano, principalmente como resultado de um forte crescimento de 134% das receitas líquidas de taxas e comissões", lê-se no comunicado de imprensa divulgado então.

O continente africano registou nas últimas 24 horas mais 307 mortes devido à covid-19, aumentando para 43.176 o total de vítimas mortais pelo novo coronavírus, que já infetou 1.794.507 pessoas na região, segundo dados oficiais.

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos e mais de 46,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.