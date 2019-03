África austral. Ciclone Idai fez pelo menos 150 mortos

A tempestade afetou mais de 1 milhão e meio de pessoas, segundo a ONU e os governos dos três Estados africanos.



A cidade da Beira, uma das maiores de Moçambique foi a mais afetada.

No hospital central foram tratados mais de 400 feridos desde a noite de quinta-feira.



A capital provincial está parcialmente destruída, continua sem eletricidade e as comunicações são limitadas.



O cenário repete-se noutras partes da província, o que está a dificultar as operações de socorro. Casas, escolas, empresas, hospitais e esquadras ficaram destruídos.



O número de vítimas é ainda provisório, há locais de difícil acesso, devido à subida do nível dos rios.