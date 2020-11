Africa CDC diz que "é evidente" que segunda vaga de infeções chegou ao continente

África regista mais de 2,1 milhões de casos de infeção com covid-19, que representam 3,5% do total de infeções a nível global, sendo que 85% das pessoas (mais de 1,78 milhões) recuperaram. O número de mortes devido à doença ultrapassa a barreira das 50 mil.

Na última semana, o continente africano registou 94 mil novos casos de infeção e 2.400 mortes devido à covid-19 e cinco países são responsáveis por cerca de 70% do total de infeções: África do Sul, Marrocos, Egito, Etiópia e Tunísia, anunciou o diretor do CDC, John Nkengasong, na conferência de imprensa semanal sobre a situação da pandemia em África.

Quando analisadas as últimas quatro semanas, entre 26 de outubro e 22 de novembro, a evolução epidemiológica vai no sentido de um aumento de 7,5% de novos casos no conjunto das cinco regiões de África.

Entre os países mais populosos de África, a Nigéria registou nas últimas quatro semanas um aumento médio de 26% de novos casos, o Egipto, 20%, a República Democrática do Congo, 44%, a África do Sul, 10%, e o Quénia, 11%. Entre o grupo de seis países com maior população, apenas a Etiópia registou uma diminuição de 7% no número médio de infeções.

"Estes números mostram que a curva da epidemia está a subir de forma consistente", sublinhou o diretor do CDC.

"Continuamos a registar progressos muito bons em termos de testes", anunciou ainda John Nkengasong. O continente testou até agora cerca de 21 milhões de indivíduos e dez países contribuíram para cerca de 70% dos testes realizados: África do Sul, Marrocos, Etiópia, Egito, Quénia, Gana, Nigéria, Ruanda, Uganda e Camarões.

O Africa CDC começou a distribuir 2,7 milhões de testes antigénicos em todo o continente, um "desenvolvimento" que dá "esperança" à organização. "Talvez estejamos perante uma mudança de jogo", que permite testes mais rápidos e fáceis, disse Nkengasong.

As vacinas contra a covid-19 em África podem não começar a ser ministradas à população antes de meados do próximo ano, disse o principal funcionário de saúde pública do continente, que sublinhou que será "extremamente perigoso" se as regiões mais desenvolvidas do mundo se vacinarem a si próprias e depois limitarem as viagens a pessoas sem o comprovativo de vacinação.

John Nkengasong disse aos jornalistas, durante a conferência de imprensa virtual do Africa CDC a partir da sede da organização, em Adis Abeba, que já viu no passado como "a África é negligenciada quando os medicamentos estão disponíveis", e ilustrou a afirmação com o caso dos medicamentos anti-VIH, que demoraram 10 anos a chegar ao continente e custaram 12 milhões de vidas durante esse período.

Finalmente, o diretor do Africa CDC manifestou-se "muito, muito encorajado" com as notícias de um conjunto de vacinas contra a covid-19 que se encontram em ensaios clínicos, embora tenha também sublinhado também que o armazenamento a frio necessário para que algumas possam chegar a África seja um grande desafio.

O Africa CDC tem vindo a discutir opções de vacinas com a Rússia, China e outros parceiros, procurando "não ficar para trás" na corrida para obter as vacinas de que precisa: cerca de 1,5 mil milhões de doses, assumindo duas por pessoa, para atingir a cobertura de 60% necessária à imunização do continente. Isto apenas numa primeira vaga de ataque, sublinhou Nkengasong.

"A pior coisa que queremos para o continente é que a covid-19 se torne uma doença endémica" em África, disse.