África com 94 mortes e mais de 3 .400 casos

No total, estão contabilizados neste continente 3.426 casos de infeção desde o início da pandemia e 94 mortes, de acordo com dados do Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças (CDC) da União Africana (África CDC).

O África CDC regista mortes pela covid-19 em 18 países africanos: Argélia, Burkina Faso, Camarões, República Democrática do Congo, Egito, Gabão, Gâmbia, Gana, Maurícias, Marrocos, Nigéria, Sudão, Tunísia, Zimbabué, Cabo Verde, Níger, Quénia e África do Sul.

O número de infeções ativas é agora de 3.173, depois de a organização ter corrigido o número de doentes recuperados de 254 para 253 em relação aos dados de hoje de manhã.

O norte de África é a região com registo de mais casos e mortes associadas à doença, contabilizando 1.368 infeções, 65 mortes e 216 doentes recuperados.

Nesta região, Egito (495 casos) e Argélia (367 casos) contabilizam 24 e 25 mortes, respetivamente, concentrando os maiores números de casos fatais em todo o continente.

Segue-se o sul de África, onde se localizam Angola e Moçambique, com 1.045 casos, na sua grande maioria concentrados na África do Sul, que hoje ultrapassou a barreira dos 1.000 casos e registou as suas duas primeiras mortes associadas à doença.

A África Ocidental, onde estão Cabo Verde e a Guiné-Bissau, regista 640 casos e 14 mortes.

A região com menos casos é a África Central, que contabiliza 176 casos e oito mortes por covid-19.

Os países da zona oriental africana somam 264 casos e quatro mortes.

A África do Sul continua como o país com o maior número de casos acumulados de infeção em África.

Marrocos (275) Tunísia (227), Burkina Faso (152) Senegal (119) e Nigéria (65) são outros países com números significativos de infeções.

Nos países lusófonos, Angola tem quatro casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, Cabo Verde regista cinco e uma morte, Moçambique confirmou sete e a Guiné-Bissau dois.

Na Guiné Equatorial, que integra a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, o governo confirmou 12 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus.

A população infetada em África é maioritariamente masculina (65%), tem, em média, 45 anos e a deteção dos doentes, através do histórico de viagens, demorou em média 5,6 dias.

O África CDC indicou hoje que dos 55 países e territórios membros da União Africana, 24 decretaram o encerramento total das fronteiras, 10 suspenderam os voos internacionais e 14 impuseram restrições a viagens ou à entrada de estrangeiros provenientes de determinados países.

A maioria dos estados-membros decretou quarentena obrigatória para os viajantes oriundos de países de risco.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 540 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 25 mil.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.