África com mais 388 mortes e 12.852 casos nas últimas 24 horas

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de recuperados é de 4.469.399, mais 11.754 nas últimas 24 horas.

A África Austral continua a ser a região mais afetada, com 2.136.935 casos e 65.742 óbitos associados à covid-19. Nesta região, só a África do Sul, que é país mais atingido pela pandemia no continente, contabiliza 1.704.058 casos e 57.183 mortes.

O Norte de África é a segunda região do continente mais afetada, com 1.489.925 infetados com o vírus SARS-CoV-2 e 45.083 mortes associadas à infeção.

A África Oriental contabiliza 666.248 infeções e 13.168 mortos, e a região da África Ocidental regista 476.067 casos de infeção e 6.316 mortes.

A região da África Central é a que regista menos casos de infeção e de mortes, 182.002 e 2.865 respetivamente.

O Egito, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais a seguir à África do Sul, regista 15.437 mortes e 269.527 infetados, seguindo-se a Tunísia, com 13.126 óbitos e 358.183 casos, e Marrocos, que contabiliza o segundo maior número de infeções em todo o continente, 522.003 casos, mas menos mortes do que os dois países anteriores, 9.187 óbitos associados à doença.

Entre os países mais afetados estão também a Etiópia, com 4.220 vítimas mortais e 273.175 infeções, e a Argélia, com 3.668 óbitos e 131.647 infetados.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Moçambique contabiliza 839 mortes e 71.165 casos, seguindo-se Angola (803 óbitos e 36.004 casos de infeção), Cabo Verde (269 mortos e 31.225 casos), Guiné Equatorial (118 óbitos e 8.640 casos), Guiné-Bissau (68 mortos e 3.790 casos) e São Tomé e Príncipe (37 mortos e 2.344 casos).

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro de 2020, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.739.777 mortos no mundo, resultantes de mais de 173,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.