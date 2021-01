África com mais 932 mortes registadas em 24 horas

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de infetados é de 3.207.639 e o de recuperados nos 55 Estados-membros da organização nas últimas 24 horas foi de 23.022, para um total de 2.617.110 desde o início da pandemia.

A África Austral continua como a região mais afetada, registando 1.493.136 infetados e 39.416 mortes. Só a África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente, regista 1.311.686 casos e 36.467 mortes.

O Norte de África é a segunda zona mais afetada pela pandemia, com 1.014.705 infetados e 26.771 vítimas mortais. A África Oriental contabiliza 340.877 infeções e 6.364 mortos, enquanto na África Ocidental o número de infeções é de 278.051 e o de mortes ascende a 3.595. Na África Central, estão contabilizados 80.870 casos e 1.538 óbitos.

O Egito, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 8.473 mortos e 154.620 infetados, seguindo-se Marrocos, com 7.888 vítimas mortais e 457.625 infetados.

Entre os seis países mais afetados estão também a Tunísia, com 5.528 mortos e 175.065 infetados, a Argélia, com 2.827 óbitos e 103.381 casos, a Etiópia, com 2.023 vítimas mortais e 130.326 infeções, e o Quénia, com 1.726 óbitos e 98.859 infetados.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Angola regista 428 óbitos e 18.679 casos, seguindo-se Moçambique (216 mortos e 25.004 casos), Cabo Verde (118 mortos e 12.776 casos), Guiné Equatorial (mantém os 86 óbitos e 5.316 casos registados na sexta-feira), Guiné-Bissau (mantém os 45 mortos e 2.478 casos registados na véspera) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 1.125 casos).

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.