África do Sul acelera vacinação. Casos devem triplicar esta semana

, mas ninguém acredita que seja possível, em apenas quatro semanas, dobrar o número atual de vacinados que está atualmente em 34,5 por cento.

No país não há falta de vacinas, o problema está no receio da população de alegados efeitos adversos da vacinação, apesar de todas as campanhas e esforços das autoridades para explicar que é um medicamento seguro.

A estratégia passa pelas responsabilidade individual, e não pelas restrições, que ajude a mitigar os efeitos da quarta vaga da pandemia de Covid-19, que está prevista começar em dezembro.A pressão nos hospitais também vai aumentar nas próximas duas a três semanas e, embora a Ómicron não seja clinicamente mais grave (do que as outras variantes do SARS-CoV-2), vamos sofrer com a velocidade com que é transmitida”, explicou Salim Abdool Karim, epidemiologista e membro da Task Force para o combate ao novo coronavírus, ao jornal espanhol El País Segundo Salim Abdool Karim, “as medidas de saúde pública funcionam e devemos usá-las: máscara, distanciamento social e ventilação. O grande desafio será evitar ajuntamentos em que o contágio aumente”.”, acrescentou Karim que esteve à frente da comissão especial criada pelo Governo sul-africano para controlar a Covid-19 no primeiro ano da pandemia.O debate sobre a obrigatoriedade da vacinação - medida qua ainda não foi oficialmente adotada – emergiu com força na sociedade sul-africana. Referências à Constituição, que não complementa este tipo de interferência nas decisões individuais, e ao passaporte da vacinação, que ainda não foi objeto de discussão no país.

“Isolar a África Austral não é solução”

“A descoberta no Botsuana e um dia depois na África do Sul da nova variante é um sucesso científico, o resultado do investimento do nosso país na ciência. A África do Sul e o resto do mundo devem agora transformar esse sucesso numa resposta bem-sucedida”, realçou Karim.Para o epidemiologista, “”.Salim Abdool Karim recorda ainda que, quase dois anos depois do início da pandemia de Covid-19, os especialistas já sabem perfeitamente “como diminuir o risco na hora de viajar: vacinar, verificar a temperatura na entrada do avião, teste PCR negativo, máscara e um novo teste à chegada ao destino”.

Apelo à vacinação

Para tentar convencer a população a aderir à vacinação, o ministro da Saúde, Joe Phaahla, aproveitou a reação da comunidade internacional de suspender os voos de e para o país. Realçando que a vacinação é a única forma de recuperar a economia.No entanto, Joe Phaahla volta a afirmar que a reação da comunidade internacional é “injustificada”.No domingo, o Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, pediu o levantamento imediato das restrições de viagens e apelou à população para aderir à vacinação.Alertam também para discussões oficiais em que se considera que a vacina deve ser obrigatória para entrar em espaços públicos ou para realizar determinadas atividades sociais.com os profissionais de saúde, para proteger os idosos que, embora vacinados, ainda estão em risco. A sociedade já teve tempo de se vacinar, há um grande número de campanhas a apelar à vacinação. Agora é hora de agir, temos de o fazer”, afirmou Matthew Parks, a porta-voz do Congresso dos Sindicatos sul-africanos.Nicholas Crisp, do departamento de Saúde, faz uma comparação entre o tabaco e a vacinação. “Na África do Sul temos uma situação em que não se pode fumar em todos os lugares, quando eu era jovem podíamos fumar no cinema, no avião, no médico… Agora, temos uma ordem que afirma que não podemos fumar em determinados locais, e os fumadores aceitam.”.