África do Sul apela a retirada russa e que ONU cumpra mandato de paz

"A porta da diplomacia nunca deveria ter sido fechada, mesmo que o conflito tenha eclodido", refere em comunicado o Ministério das Relações Internacionais e Cooperação sul-africano.

"Também instamos todas as partes a abordar a situação com espírito de compromisso, com todas as partes a respeitarem o direito internacional. À luz da escalada do conflito, pedimos a todas as partes que retomem os esforços diplomáticos para encontrar uma solução para as preocupações expressas pela Rússia", salienta.

A África do Sul apela ainda às partes para que "defendam e protejam os direitos humanos e cumpram as suas obrigações em termos do direito internacional e do direito internacional humanitário".

De acordo com o comunicado, a que a Lusa teve acesso, Pretória está "consternada" com a escalada do conflito na Ucrânia, advertindo que "o conflito armado afetará não apenas a Ucrânia, mas também terá repercussões em todo o mundo".

"Nenhum país está imune aos efeitos deste conflito. Como o secretário-geral da ONU indicou, o conflito terá um enorme impacto na "economia global num momento em que estamos a emergir da pandemia da covid-19 e tantos países em desenvolvimento precisam de ter espaço para a recuperação", adianta.

"A África do Sul apela à Rússia a retirar imediatamente as suas forças da Ucrânia, de acordo com a Carta das Nações Unidas, que ordena todos os Estados membros que resolvam as suas disputas internacionais por meios pacíficos, de tal maneira que a paz, a segurança e a justiça internacionais não sejam ameaçadas", refere-se no comunicado.

O Governo sul-africano sublinha "o respeito pela soberania e integridade territorial dos estados", acrescentando que "na qualidade de nação nascida através da negociação, a África do Sul sempre aprecia o potencial do diálogo para evitar uma crise e diminuir o conflito".

"Em consonância com o nosso forte compromisso com a resolução pacífica de conflitos, a África do Sul insta todas as partes a dedicarem maiores esforços à diplomacia e a encontrar uma solução que ajude a evitar uma maior escalada", referiu.

No comunicado refere-se ainda que a África do Sul continua a apoiar as iniciativas regionais, nomeadamente os Acordos de Minsk, do Formato da Normandia, do Grupo de Contacto Trilateral e da Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).

O comunicado concluiu-se com um apelo da África do Sul ao Conselho de Segurança da ONU "para que desempenhe o seu papel na busca da paz".

"O Conselho de Segurança continua a ser o principal órgão encarregado do mandato de manter a paz e a segurança internacionais e deve exercer plenamente a sua responsabilidade nesse sentido", adianta.

"Acreditamos também que os bons ofícios do Secretário-Geral da ONU também podem dar uma contribuição positiva para encontrar uma solução duradoura para este conflito", sublinha o Governo sul-africano.

A África do Sul tem vindo ativamente a construir laços comerciais com a Rússia, nomeadamente através do bloco regional BRICS, que além de Pretória e Moscovo inclui ainda o Brasil, Índia e a China.

Além das exportações agrícolas, nomeadamente de fruta oriunda da região do Cabo Ocidental, estima-se que os investimentos sul-africanos na Rússia ascendem a cerca de 77 mil milhões de rands (4,4 mil milhões de euros) através de grandes empresas que incluem a cervejeira SABMiller, o grupo Naspers, a Bell Equipment e a Barloworld, entre outros, segundo a imprensa sul-africana.

O investimento russo na África do Sul é estimado em 23 mil milhões de rands (1,3 mil milhões de euros).