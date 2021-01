África do Sul detém 130 imigrantes ilegais moçambicanos na fronteira

As autoridades de imigração da África do Sul estão a deportar a cada 20 minutos dezenas de imigrantes moçambicanos, noticiou o canal ENCA.

Além daquele posto fronteiriço, os imigrantes moçambicanos estão também a entrar ilegalmente na África do Sul pelas montanhas Lebombo, a cordilheira montanhosa entre os dois países, junto ao Parque Nacional Kruger, avançou o ENCA, em direto do local.

De acordo com o canal de televisão sul-africano, as autoridades de Pretória apreenderam ainda uma quantidade não especificada de bens contrafeitos.

A África do Sul alargou esta semana por mais 30 dias o confinamento de nível 3 ajustado contra a covid-19, a partir de quinta-feira, considerando as longas filas de espera na fronteira como um dos fatores de propagação da pandemia no país.

O Presidente da República sul-africano, Cyril Ramaphosa, anunciou na segunda-feira o encerramento de 20 postos de fronteira terrestres, incluindo o posto de Lebombo, até 15 de fevereiro, entre as novas regras de confinamento ajustadas "para reduzir o elevado nível de transmissão do novo coronavírus" que já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas no país desde março.

As províncias de Mpumalanga, que faz fronteira com Moçambique, e de Gauteng, o motor da economia mais desenvolvida do continente e principal destino da imigração moçambicana, estão entre as mais afetadas por uma nova variante da doença detetada no país, segundo o chefe de Estado sul-africano.

Mpumalanga, com 8.301 casos ativos de covid-19, regista 47.549 infeções e 722 mortos, enquanto que Gauteng é a mais afetada do país com 45.548 casos ativos de covid-19, contabilizando 341.460 infeções e 6.395 óbitos pela doença, segundo as autoridades de saúde sul-africanas.

Continua a ser permitidos os voos internacionais no âmbito das medidas de confinamento de nível 3 anunciadas em 28 de dezembro, e agora alargadas até 15 de fevereiro pelo chefe de Estado sul-africano, explicou à Lusa fonte governamental.

A África do Sul é o país mais afetado pela pandemia no continente africano, registando 1.259.748 casos e 34.334 mortos, segundo dados de hoje do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).

África contabiliza, desde o início da pandemia, mais de 74 mil mortos devido à covid-19, num yoyal de mais de 3,1 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença.