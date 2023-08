África do Sul elogia Brasil à chegada de Lula da Silva na véspera da Cimeira dos BRICS

O chefe de Estado brasileiro é o primeiro líder do grupo BRICS - Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul -, a chegar ao país africano para participar na cimeira de chefes de Estado e de Governo, a terceira reunião que se realiza na África do Sul a partir de terça-feira.

"O Brasil é uma potência regional que se modernizou rapidamente, desenvolveu e diversificou a sua economia, e nesse sentido, há lições para a África do Sul aprender com o Brasil sobre a resposta aos desafios socioeconómicos, e como garantir um crescimento mais amplo do país", declarou a ministra das Relações Internacionais e Cooperação, Naledi Pandor, na receção ao líder sul-americano.

A África do Sul e o Brasil defendem a expansão do bloco regional dos BRICS.

"Mais de 20 países se inscreveram formalmente para ingressar nos BRICS e vários outros manifestaram interesse em se tornar parte da família BRICS", anunciou, no domingo, o Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa.

Brasil, China, Índia e África do Sul vão ser representados pelos respetivos chefes de Estado na Cimeira dos BRICS, que decorre entre 22 e 24 de agosto. A Rússia, que também integra o bloco, vai estar representada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergey Lavrov.

O Presidente Vladimir Putin decidiu não comparecer à cimeira devido ao mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) por alegados crimes de guerra na Ucrânia, segundo as autoridades sul-africanas.

O líder chinês, Xi Jinping, é aguardado hoje à noite, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, viajará na terça-feira para o país africano, segundo o Governo indiano.

Mais de 30 chefes de Estado e de Governo de África estarão também presentes na Cimeira dos BRICS, juntamente com o secretário-geral da ONU, António Guterres, anunciou o Presidente sul-africano.