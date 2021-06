África do Sul envia médicos militares para conter surto em Gauteng

"Pedimos capacidade adicional para ajudar Gauteng em termos de assistência militar", anunciou o ministro interino da Saúde, Mmamoloko Kubayi-Ngubane, durante uma conferência de imprensa virtual, na qual afirmou que o destacamento dos militares, em número não anunciado, começa "a partir de hoje".

Na terça-feira, o Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, já tinha anunciado um reforço das medidas de combate ao coronavírus SARS-CoV-2, prolongando o recolher obrigatório por uma hora e impondo controlos mais rigorosos sobre a venda de álcool, para combater a terceira vaga da pandemia de Covid-19.

A África do Sul é o país mais afetado pelo vírus no continente, e registou uma duplicação do número de contaminações diárias e um aumento de quase 60% nas hospitalizações durante as últimas duas semanas, de acordo com a agência francesa de notícias, AFP.

Até agora, o país registou mais de 1,76 milhões de pessoas infetadas e cerca de 58 mil mortes.

Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número total de casos no continente ultrapassou os 5,1 milhões, com 4,5 milhões de recuperados.

A África Austral continua a ser a região mais afetada do continente, com cerca de 2,2 milhões de casos, dos quais resultaram mais de 67 mil mortes.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.835.238 mortos no mundo, resultantes de mais de 176,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.