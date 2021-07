África do Sul. Exército continua a deter pessoas que roubam bens essenciais

Por outro lado, o jornalista diz que a comunidade portuguesa está unida para ajudar e proteger infraestruturas e bens.



Manuel Carvalho, o embaixador de Portugal na África do Sul, entrevistado pelo correspondente da Antena 1 em Moçambique, diz que está tudo bem com os portugueses, mas o mesmo já não se pode dizer dos bens dos portugueses. Por outro lado, o jornalista diz que a comunidade portuguesa está unida para ajudar e proteger infraestruturas e bens.Violência e instabilidade que se verifica desde a prisão do antigo presidente Jacob Zuma. Foi detido por ordem do Tribunal Constitucional por não ter respeitado uma comissão parlamentar para a qual foi convocado a responder.Zuma foi afastado do poder por estar indiciado em dezenas de casos de corrupção.

Os serviços secretos de África do Sul revelaram esta terça-feira à noite que há uma ala do partido ANC que está a instigar a violência e os confrontos, de forma a criar instabilidade no país.O jornalista Rui Loura diz que a população mais pobre está em grandes dificuldades e as pessoas são instigadas à violência e aproveitam a situação instável para roubar bens essenciais.