África do Sul garante acesso a vacinas com quase 16 milhões de euros

Num comunicado conjunto, o Ministério da Saúde sul-africano e o Fundo de Solidariedade, criado para o efeito por Pretória juntamente com o setor privado e a sociedade civil, adiantaram que o país depositou os cerca de 283 milhões de rands, ao câmbio da altura, junto da Aliança de Vacinas GAVI, "para garantir a participação da África do Sul na iniciativa Covax".

"A Covax confirmou a participação da África do Sul no programa, o pagamento representa 15% do custo total para garantir o acesso a vacinas para 10% da população (cerca de 6 milhões de pessoas)", lê-se no comunicado.

O Governo sul-africano acrescenta que a adesão do país à iniciativa "garante que a África do Sul receba a sua parte equitativa da vacina assim que estiver disponível".

"O Ministério da Saúde fará pagamentos adicionais em relação às vacinas entregues no âmbito da iniciativa Covax, à medida que os prazos de pagamento vencem no próximo ano", refere no comunicado o porta-voz ministerial da Saúde, Sandile Buthelezi.

"A colaboração com a iniciativa Covax continuará à medida que a África do Sul intensifica os esforços para implementar sistemas e processos necessários para garantir que, entre outros sistemas de saúde e requisitos logísticos, a cadeia de abastecimento de frio esteja pronta para imunizar a população identificada", salienta o comunicado, sem precisar mais detalhes.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a Covax é "uma iniciativa global que visa articular com os produtores de vacinas o acesso equitativo a vacinas seguras e eficazes a países em todo o mundo".

A pandemia do novo coronavírus já causou 24.907 mortos na África do Sul, desde março, referem as autoridades da Saúde sul-africanas, salientando que país regista 930.711 casos de infeção de covid-19, tendo identificado 8.789 novas infeções nas últimas 24 horas.

A África do Sul já realizou 6,1 milhões de testes de covid-19, segundo as autoridades da saúde.