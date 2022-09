África do Sul interrompe seis meses de crescimento e cai 0,7% no segundo trimestre

As devastadoras inundações de abril na província de KwaZulu-Natal, no leste do país, e os cortes de energia motivados pela grave crise do sistema elétrico "contribuíram para a queda, debilitando a economia nacional, já de si fragilizada e que acabava de regressar aos níveis anteriores à pandemia", explicou a Stats SA num comunicado citado pela agência espanhola de notícias, a Efe.

De acordo com os dados que apresentam o crescimento agregado entre abril e junho, houve sete setores económicos que tiveram uma quebra, a começar pela agricultura e pescas, com uma descida de 7,7% face ao nível de atividade registado no trimestre homólogo, e pela produção artesanal, com uma queda de 5,9%.

Pelo contrário, os serviços pessoais, com uma ligeira subida de 0,1%, finanças e imobiliário (2,4%) e o transporte e comunicações, com 2,4%, registaram expansões no nível de produção.

O Governo liderado por Cyril Ramaphosa antevê um crescimento do PIB de 2,1% este ano, mantendo a tendência de expansão registada no ano passado, mas enfrenta as consequências da pandemia, que agravou a recessão que já vinha de trás, o desemprego de mais de um terço da população e uma grave crise no sistema energético, que obriga a cortes generalizados e frequentes.