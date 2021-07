África do Sul mobiliza militares para conter violência após prisão de Jacob Zuma

A ação dos militares visa “conter a agitação” que atingiu as províncias de Gauteng e KwaZulu-Natal nos últimos dias, anunciou esta segunda-feira a Força de Defesa Nacional da África do Sul.





Guardian. “O objetivo [do Exército] é garantir a segurança e um ambiente de trabalho seguro para os membros das SAPS [polícia sul-africana] e outras agências responsáveis pela aplicação da lei no cumprimento dos seus deveres de lei e ordem, constitucionalmente exigidos”, refere o comunicado, citado pelo

Nos últimos dias, pelo menos sete pessoas morreram e 219 foram detidas na sequência dos protestos que começaram com a detenção do ex-Presidente de África do Sul.







Na quarta-feira, Jacob Zuma foi detido pelas forças de segurança para cumprimento de uma pena de 15 meses de prisão. Em causa, segundo a justiça sul-africana, esteve o desrespeito por uma ordem do Tribunal Constitucional de África do Sul, a mais alta instância judicial do país.







Na sequência da detenção, as manifestações de apoio a Zuma converteram-se em graves tumultos, com a pilhagem de lojas, destruição de camiões e bloqueio de acessos rodoviários em algumas das principais cidades do país, com destaque para Joanesburgo, considerada por esta altura uma "zona de guerra".







Com ações de natureza criminosa a disseminarem-se a par do protesto político, é de esperar que o movimento de apoio a Jacob Zuma reaja ainda com mais fulgor a esta decisão de destacar o Exército, uma vez que os apoiantes do ex-Presidente se dizem vítimas de repressão por parte do atual Presidente, Cyril Ramaphosa.







Pela primeira vez desde o fim do apartheid, um ex-Chefe de Estado sul-africano foi condenado a uma pena de prisão - de 15 meses por desacato - após ter desafiado uma ordem para depor no âmbito de uma investigação sobre indícios de corrupção nos anos em que esteve no poder.





O antigo Presidente é acusado de corrupção, desvio de dinheiros públicos e de ter lesado o património publico sul-africano em centenas de milhões de euros.







Ramaphosa chegou à presidência do país em 2018, numa altura em que Jacob Zuma já enfrentava várias acusações de corrupção. O atual Chefe de Estado assumiu a liderança do Congresso Nacional Africano, o partido no poder desde 1994.







Os apoiantes de Jacob Zuma estão contra a prisão do ex-Presidente e consideram que o antigo líder está a ser vítima de uma “caça às bruxas” orquestrada pelos adversários políticos.







Mas desde cedo que a contestação social descambou e deu lugar à confusão absoluta: os tumultos já obrigaram inclusive ao encerramento de clínicas, locais de testagens ou pontos de vacinação contra a Covid-19.





Com o país a ferro e fogo, o Presidente apelava no último sábado à calma de todos: “O impacto da violência pública contra a indústria do transporte rodoviário de carga e a destruição das autoestradas que servem de principais artérias também vai afetar aqueles que organizam e cometem este tipo de crimes", alertou Cyril Ramaphosa em comunicado oficial.