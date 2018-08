África do Sul. Mulheres em protesto contra violência de género

RTP07 Ago, 2018, 15:31 | Mundo

O dia Nacional da Mulher e o mês da Mulher é celebrado no dia 9 de agosto. Por essa razão centenas de mulheres vão sair à rua nesse dia para aumentar a consciência das pessoas quanto à violência contra mulheres e crianças.



Segundo a CNN, o feminicídio – assassinato de mulher ou jovem – na África do Sul é cinco vezes maior do que a taxa global.



De acordo com um relatório da África Check, o número global de feminicídio em 2015 era de 2,4 por 100 mil mulheres. Na África do Sul era quatro vezes maior – 9,6 em 100 mil.



As mulheres africanas têm partilhado imagens de mulheres e jovens assassinadas pelos parceiros, através das redes sociais e órgãos de comunicação social. Casos com o de Karabo Mokoena, assassinada em 2017 pelo ex-namorado, Sandile Mantsoe.



Em maio deste ano, uma estudante de 21 anos foi supostamente baleada pelo namorado, Thabani Mzolo. A jovem acabou por morrer e o rapaz está à espera de julgamento.

Para além de serem assassinadas, as mulheres também são vítimas de violação.

Siam Lee tinha 20 anos quando desapareceu. A jovem entrou num carro com matrícula desconhecida e nunca mais foi vista. A mãe estava presente na marcha The Total ShutDown.



A marcha é organizada pela WomenProtestSA. Os organizadores pediram aos homens que apoiassem e ajudassem as mulheres, no trabalho e nas tarefas domésticas.



Segundo o site da organização, as marchas “ The Total ShutDown ” vão ocorrer em oito províncias e noutros países africanos.