África do Sul. Penas pesadas para agricultores brancos que mataram adolescente negro

RTP06 Mar, 2019, 20:15 | Mundo

Pieter Doorewaard, de 28 anos, e Philip Schutte, de 35, foram dados como culpados pela morte de Matlhomola Mosweu, um adolescente negro que, em abril de 2017, os dois homens alegadamente apanharam a roubar girassóis de uma quinta.



Mosweu morreu ao partir o pescoço depois de ter sido atirado por um dos homens para fora de uma carrinha em movimento, enquanto o outro a conduzia.



Inicialmente os homens declararam que apenas pretendiam levar Matlhomola até à esquadra e que o adolescente saltou do veículo.



Na altura, o juiz Ronald Hendricks, responsável pelo caso em tribunal, declarou que “não houve intenção direta de matar o falecido” e apenas considerou os dois homens culpados por rapto e intimidação.



A investigação ao caso acabou, porém, por revelar que se tratou de um assassínio e o juiz condenou Doorewaard a 18 anos de prisão, enquanto Schutte enfrentará 23. As penas poderiam ter sido perpétuas, mas Hendricks apontou atenuantes.



“Esta é a vossa primeira infração”, sublinhou o juiz em tribunal. “No entanto, as circunstâncias agravantes deste caso superam largamente os fatores atenuantes”.



“O homicídio é, sem dúvida, o crime mais sério que pode ser cometido. Vocês pegaram no jovem e atiraram-no da carrinha para o chão. As vossas ações nesse dia foram, de facto, vergonhosas”, acrescentou.

Crimes raciais aumentam

O caso tem suscitado ondas de indignação e ataques contra negócios de proprietários brancos na cidade agrícola de Coligny, na África do Sul.



Os crimes raciais têm ocorrido com frequência no país. Cerca de 80 por cento da população da África do Sul é negra, mas a maioria da riqueza continua nas mãos da população branca.



Um dos casos mais marcantes remonta a 2016, quando dois agricultores brancos fecharam um homem negro num caixão depois de este ter, alegadamente, entrado em propriedade privada. O momento foi filmado e acabou por se espalhar pelas redes sociais.



Apesar de o homem ter sobrevivido e de os agressores se terem declarado inocentes, estes foram condenados a penas de prisão entre 16 a 19 anos.