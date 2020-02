África do Sul prevê exportações de 600 milhões de euros para o gás em Moçambique

"O que está na mente de toda a gente é o setor do gás natural em Moçambique, e esperamos apoiar, com seguros sobre o risco comercial e político, investimentos de 20 mil milhões de rands [1,2 mil milhões de euros], o que deve permitir a exportação de cerca de 10 mil milhões de rands [600 milhões de euros] em bens e serviços sul-africanos que serão canalizados para Moçambique", disse Kutoane Kutaone.

Entrevistado pela CNBC Africa, o presidente da agência especializada em seguros de crédito à exportação vincou a importância das infraestruturas para permitir a industrialização, e salientou que o corredor de Nacala é um exemplo a seguir noutras regiões africanas.

"Sobre o projeto de Nacala, nós apoiámos o desenvolvimento dos portos e vamos ver mais desenvolvimentos desse género, porque a infraestrutura é chave, mas quando falamos na industrialização, convém lembrar que sem o apoio da infraestrutura necessária, não só logística, mas também física, não conseguimos avançar com a industrialização e ter resultados otimizados", afirmou.

Para Kutoane Kutoane, os últimos anos mostraram uma evolução do tipo de seguros feitos, que passaram do setor mineiro para as matérias primas, "e depois com a queda dos preços, o ênfase passou do setor mineiro para a geração de energia, o desenvolvimento de infraestruturas, a geração de energia, águas, portos e telecomunicações".

A extração de gás dos projetos do Rovuma vai funcionar ao largo da costa da província Norte de Cabo Delgado através de tubagens submarinas, sendo a liquefação feita em terra, numa fábrica em construção na nova cidade do gás, que está a ser edificada em Palma, península de Afungi, onde as petrolíferas partilharão infraestruturas.

A região enfrenta uma onda de violência armada desde 2012, mas apesar da ameaça os investimentos têm continuado.

Os ataques já provocaram entre 350 e 400 mortos entre agressores, residentes e militares moçambicanos, além de deixar cerca de 60.000 afetados ou obrigados a abandonar as suas terras e locais de residência, de acordo com a mais recente revisão do plano global de ajuda humanitária a Moçambique das Nações Unidas.