África do Sul quer adaptar tecnologia mRNA para combater do VIH, tuberculose e malária - Governo

"A tecnologia mRNA não é apenas para a covid-19, esperamos que possa ser adaptada para nos ajudar na luta contra o VIH [Vírus da Imunodeficiência Humana], a tuberculose e a malária, e é por isso que estamos a investir fortemente, ao lado de parceiros internacionais, nesta iniciativa", declarou Blade Nzimande.

O governante sul-africano salientou que "a covid-19 demonstrou a importância de se investir na ciência, tecnologia e inovação", sublinhando que "a preparação para futuras pandemias é fundamental", no final de uma visita hoje a vários parceiros do setor público e privado que participam no desenvolvimento do centro global de transferência de tecnologia de vacinas mRNA da Organização Mundial da Saúde (OMS), na Cidade do Cabo.

"O `hub` global mRNA da OMS é um alicerce fundamental para garantir que a África do Sul e todo o continente tenham a capacidade de produção essencial para a distribuição equitativa de vacinas", frisou o ministro sul-africano.

Nesse sentido, a África do Sul e a França pretendem "diversificar" e "acelerar" a produção de vacinas no continente africano, através de um consórcio que inclui o Banco de Patentes de Medicamentos, o instituto Biovac, a Afrigen Biologics & Vaccines, o Departamento de Ciência e Inovação da África do Sul, o Conselho de Pesquisa Médica (SAMRC), uma rede de universidades e os Centros Africanos de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), segundo o Governo sul-africano.

"O objetivo central é desenvolver um local de formação onde a tecnologia mRNA seja desenvolvida à escala necessária para a produção em massa de vacinas e, posteriormente, para que esse pacote completo de tecnologia seja transferível para vários recetores em países de baixo e médio rendimento", adiantou o Governo de Pretória.

Na ótica do ministro da Saúde da África do Sul, Joe Phaahla, o novo `hub` da OMS, na Cidade do Cabo, "não é apenas para a África do Sul, oferece um balcão único para os países de baixo e médio rendimento em todo o mundo beneficiarem da tecnologia transferida, juntamente com o `know-how`, para que também possam produzir vacinas mRNA, que é fundamental se quisermos acabar com a desigualdade nas vacinas", sublinhou.

"A pandemia destacou a necessidade de aumentar a produção local de vacinas globalmente, especialmente em países de baixo e médio rendimento", afirmou hoje o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, de visita à Cidade do Cabo.

"O centro global mRNA da OMS é um importante passo nessa direção, partilhando a tecnologia e aproveitando a capacidade e o conhecimento científico que já existe na África do Sul", salientou.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, que iniciou hoje uma visita de dois dias à Cidade do Cabo, elogiou anteriormente a capacidade científica da África do Sul no desenvolvimento do projeto de transferência de tecnologia de vacinas mRNA.

Além do diretor-geral da OMS, a delegação integra ainda a ministra belga da Cooperação para o Desenvolvimento e Política Urbana, Meryame Kitir.

A visita à África do Sul também inclui o Centro de Resposta Epidemiológica e Inovação, que se tem destacado a nível mundial na sequenciação genómica viral, reuniões com grupos da sociedade civil e visitas a centros de vacinação na Cidade do Cabo.

