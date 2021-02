África do Sul reabre fronteiras terrestres

Na fronteira com o Zimbabué, em Beitbridge, a mais movimentada entre os dois países, a reabertura daquele posto fronteiriço está a ser marcada por longas filas de espera e constrangimentos de entrada na África do Sul, transmitiu em direto do local o canal de televisão sul-africano ENCA.

Uma delegação de altos funcionários do Governo sul-africano testemunhou também no local a travessia ilegal junto à ponte entre os dois países durante a reabertura daquele posto fronteiriço na manhã de hoje, referiu a mesma fonte.

Em Lebombo, na fronteira com Moçambique, a segunda mais frequentada depois de Beitbridge, a situação "é mais ordeira", declarou à imprensa o ministro do Interior sul-africano, Aaron Moatsaledi, de visita ao local.

"A imigração ilegal é também um problema neste posto de fronteira".

Com mais de 8,6 milhões de testes de covid-19 realizados desde março, dos quais 24.470 testes realizados nas últimas 24 horas, a África do Sul, o país mais afetado do continente africano, contabiliza 1.491.807 casos de infeção e 47.899 mortos por covid-19, segundo as autoridades de saúde sul-africanas.

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, assegurou que a África do Sul vai iniciar esta semana a vacinação contra a covid-19 e superar a pandemia, apesar de rejeitar a vacina da Oxford/AstraZeneca por falta de eficácia contra uma nova variante encontrada no país.