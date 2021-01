África do Sul recebe primeiras vacinas em 1 de fevereiro - ministro

"O primeiro lote de um milhão de doses sairá da Índia no domingo, 31 de janeiro, chegando à África do Sul no dia 1 de fevereiro", disse o ministro.

O governante, que falava ao país por videoconferência, explicou que o plano de vacinação começará em todas as províncias do país depois de cumprido um período de quarentena do lote de vacinas.

As primeiras doses da vacina SII/AstraZeneca contra a covid-19, produzidas pelo Instituto Serum da Índia (SII), serão destinadas a profissionais de saúde, referiu o ministro da Saúde sul-africano.

A África do Sul, o país mais atingido pela pandemia no continente africano, contabiliza mais de 1,4 milhões de infeções e 41.797 mortos por covid-19, segundo o ministro da Saúde.