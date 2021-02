África do Sul reforça segurança da fronteira com Moçambique para travar imigração ilegal

"Não é só por causa da covid-19 que as entradas ilegais estão a acontecer aqui, e talvez a situação seja muito mais grave nesta altura, mas é algo que temos vindo a observar já há algum tempo e será resolvido com o destacamento dos novos guardas de fronteira a tempo inteiro", declarou à imprensa o governante.

O ministro referiu que as travessias ilegais naquele ponto do território sul-africano "têm vindo a acontecer muito antes da covid-19, porque são pessoas que não têm os requisitos para permanecer legalmente no país".

"É um enorme problema, e uma das razões pelas quais o Governo decidiu criar uma entidade específica porque reconhecemos que temos fronteiras porosas", frisou.

Nesse sentido, o ministro do Interior sul-africano, durante uma visita àquele posto de fronteira na manhã de hoje, referiu que o novo contingente de segurança a ser destacado na fronteira com Moçambique será gerido pela recém-criada Autoridade de Gestão de Fronteiras.

A nova entidade, referiu o governante, irá gerir a imigração ilegal, estando neste momento a ser apetrechada com "os recursos humanos adequados".

"Na minha última visita, constatei, em Mbuzini, que os militares [da Força Nacional de Defesa da África do Sul] não tinham descanso em bloquear as pessoas que tentavam entrar ilegalmente no país, mas posso assegurar que as entradas ilegais na África do Sul não se devem totalmente à covid-19", explicou.

"Este posto de fronteira foi o primeiro que visitei quando fui nomeado ministro do Interior, em 2019, e o nosso embaixador aqui disse-me que o número de voos do Dubai aumentou exponencialmente numa semana porque pessoas oriundas do Paquistão, Índia, Bangladesh, Somália, entre outros, estariam a usar a [companhia áerea] Emirates para entrar em Moçambique e depois atravessar ilegalmente para a África do Sul", adiantou Aaron Motsoaledi.

O posto de fronteira de Lebombo, o segundo mais movimentado no país depois de Beitbridge, na fronteira com o Zimbabué, foi um dos 20 postos terrestres reabertos hoje pela África do Sul após um encerramento de cerca de dois meses para conter a covid-19, que já causou mais de 47 mil mortos e cerca de 1,5 milhões de infeções no país, o mais afetado pela pandemia no continente africano.

"Qualquer pessoa que queira visitar o país tem que apresentar um certificado de covid-19 negativo válido e julgo que facilitámos ao colocar aqui o teste de antigénio porque o teste PCR é muito caro. Estamos a fazê-lo nomeadamente para quem entra aqui, se não têm posses financeiras para fazer o teste de antigénio, então não haverá infelizmente outra forma de ajudar", indicou o ministro.

De acordo com um fonte dos transitários da África Austral e Oriental, as regras de covid-19 introduzidas pelas autoridades de Saúde da África do Sul, que exige a apresentação de um teste PCR à covid-19 negativo válido até 72 horas antes da entrada no país, ou a realização de um teste de antigénio por 170 rands (9 euros) na fronteira, foi uma das principais razões pelos `congestionamentos` verificados antes do encerramento em janeiro da principal fronteira entre os dois países, uma vez que o teste PCR é mais caro em Maputo, cerca de 5.000 meticais ou 1.000 rands (cerca de 53 euros).