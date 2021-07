África está a cumprir expectativas da democratização, considera político da Guiné Equatorial

"África está a procurar o seu caminho, através do processo de democratização, estamos a cumprir as expectativas", sustentou o político equato-guineense, que hoje assistiu na capital são-tomense ao ato central de comemoração do 46.º aniversário da independência de São Tomé e Príncipe, em representação do Presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbsasogo, a convite do seu homólogo são-tomense Evaristo Carvalho.

Para Gaudêncio Mohaba Mesu, "as palavras do senhor Presidente da República [de São Tomé e Príncipe] são muito profundas, convidando todo o povo da República de São Tomé e Príncipe a respeitar as autoridades".

E, acrescentou, "é a única forma de África para construir o seu próprio futuro e o seu próprio desenvolvimento".

Por outro lado, assinalou o anúncio de Evaristo Carvalho de que não se candidata a um segundo mandato presidencial por entender que deve dar lugar às gerações mais jovens.

"É uma situação histórica, também estamos a assistir à questão geracional, como um Presidente da República, depois de cumprir o seu mandato, deixa a Presidência para que as novas gerações deem continuidade ao processo de democratização e de desenvolvimento da República de São Tomé e Príncipe", comentou o responsável equato-guineense.