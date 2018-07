África mediterrânica recusa receita europeia para a vaga de refugiados

05 Jul, 2018, 18:15 | Mundo

O site da revista alemã Der Spiegel publica hoje um pequeno inventário da posição oficial de cinco países africanos decisivos para a realização do plano aprovado na cimeira europeia. Nenhum desses cinco é favorável à instalação no seu território de "centros de acolhimento" para refugiados.





A Líbia, como principal entroncamento de rotas migratórias e principal ponto de partida das embarcações que se fazem ao cruzamento do Mediterrâneo, carregadas de refugiados, tem uma importância especial para se entender o processo. Só neste ano, já chegaram a Itália 11.000 pessoas vindas da Líbia.





O débil governo de Tripoli, que vai sobrevivendo no meio duma guerra civil, prometeu à União Europeia impedir a partida de barcos com refugiados, a empreenderem a travessia do Mediterrâneo a partir do seu território. Criou para isso uma guarda costeira, equipada com navios rápidos e ligeiros - tudo financiado pela União Europeia. Mas, de campos de concentração para refugiados, não quer nem ouvir falar.



Marrocos prometeu reter no seu território os refugiados que aí chegem com o plano de seguir viagem para a Europa. Para isso, vai receber da Europa 35 milhões de euros nos próximos quatro anos.





Mas o ministro dos Negócios Estrangeiros, Nasser Bourita, afirma claramente, referindo-se aos "centros de acolhimento": "Marrocos recusa este método e sempre o tem recusado".



A Tunísia foi recentemente alvo de uma ofensiva no mesmo sentido da parte de Angela Merkel, que já em 2017 tentou obter garantias da criação dos "campos de acolhimento". Mas também aqui o Governo tunisino rejeitou a receita franco-alemã.





O Egipto recusou igualmente a pretensão europeia, apresentando duas ordens de motivos: por um lado, "centros de acolhimento da União Europeia para migrantes no Egipto colidem com as nossas leis e contra a Constituição do nosso país"; por outro lado, o Egipto já acolheu dez milhões de refugiados oriundos do mundo árabe".



Enfim, anão quer acolher migrantes deportados de países europeus e tem vindo, ela própria, a recambiá-los para trás na fronteira, mesmo quando essa rejeição os atira para o deserto do Sahara, sem alimentos nem água, para uma travessia tão mortífera como a do Mediterrâneo.